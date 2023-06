4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Aussenseiter Alpnach gewinnt gegen Olympique Lucerne Überraschender Sieg für Alpnach: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Olympique Lucerne (3. Rang) auswärts gleich 3:0 geschlagen. Zugleich war es für Alpnach im siebten Spiel der erste Sieg der Saison.

Raul Micael Machado Carneiro traf in der 2. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Alpnach. Alpnach baute in der 15. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Raul Micael Machado Carneiro. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Filipe José Sousa Nogueira in der 54. Minute, als er für Alpnach zum 3:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Olympique Lucerne für Astrit Nikaj (68.), Lamin Dampha (88.) und Hazir Arifaj (95.). Gelbe Karten gab es bei Alpnach für Raul Micael Machado Carneiro (85.) und Kuno Barmettler (94.).

Das Schlusslicht hat Alpnach dank den drei Punkten abgeben können: Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Alpnach hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Alpnach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Sachseln (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Für Olympique Lucerne hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 3. Olympique Lucerne hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Olympique Lucerne verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Olympique Lucerne in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Horw. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: Olympique Lucerne - FC Alpnach b 0:3 (0:2) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 2. Raul Micael Machado Carneiro 0:1. 15. Raul Micael Machado Carneiro 0:2. 54. Filipe José Sousa Nogueira 0:3. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Astrit Nikaj, Dardan Abazi, Diamant Kasumi, Yousry Shafik, Omar Essakhi, Sefer Seferi, Giuliano Hediger, Leandro Camoesa Correira, Lamin Dampha, Hazir Arifaj. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Sergio Miguel Lopes Pereira, Gabriel Goncalves Da Silva, José Lemos Chaves, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Diogo Filipe Costa Santos, André Beeler, Paulo Jorge Madureira Vieira, Frederico Costa Santos, Raul Micael Machado Carneiro, Filipe José Sousa Nogueira. – Verwarnungen: 68. Astrit Nikaj, 85. Raul Micael Machado Carneiro, 88. Lamin Dampha, 94. Kuno Barmettler, 95. Hazir Arifaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 15:46 Uhr.