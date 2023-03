2. Liga Aussenseiter Altdorf gewinnt gegen Luzerner SC Überraschung bei Altdorf gegen Luzerner SC: Der Tabellen14. (Altdorf) hat am Sonntag zuhause den Tabellensiebten 3:1 besiegt.

(chm)

Den Auftakt machte Andrej Weickert, der in der 8. Minute für Altdorf zum 1:0 traf. In der 20. Minute baute Atdhe Gashi den Vorsprung für Altdorf auf zwei Tore aus (2:0). Matej Ilicic baute in der 52. Minute die Führung für Altdorf weiter aus (3:0). Den Schlussstand stellte Richard Nikaj in der 62. Minute her, als er für Luzerner SC auf 1:3 verkürzte.

Bei Luzerner SC gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Darko Todic (73.) und Richard Nikaj (75.). Gelbe Karten sahen zudem Dardan Krasniqi (46.) und Abrahan Blättler (57.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altdorf, Dmytro Gryshchenko (44.) kassierte sie.

Altdorf gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. 18 Punkte bedeuten Rang 12. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Altdorf hat bisher sechsmal gewonnen und neunmal verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Horw kriegt es Altdorf im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Mit der Niederlage rückt Luzerner SC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 8. Luzerner SC hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Altdorf - Luzerner SC 3:1 (2:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 8. Andrej Weickert 1:0. 20. Atdhe Gashi 2:0. 52. Matej Ilicic 3:0. 62. Richard Nikaj 3:1. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Matej Ilicic, Fabian Nickel, Silvan Christen, Andrej Weickert, Atdhe Gashi, Noel Arnold. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Rinor Elshani, Gurbet Huruglica, Ivan Procopio, Emanuel Berisa, Andreas Ademi, Dardan Krasniqi, Enis Januzaj, Abrahan Blättler, Fatlind Elshani, Abdullah Murati. – Verwarnungen: 44. Dmytro Gryshchenko, 46. Dardan Krasniqi, 57. Abrahan Blättler – Ausschlüsse: 73. Darko Todic, 75. Richard Nikaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

