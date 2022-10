3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Baar gewinnt gegen Cham – Emanuele Smilari als Matchwinner Baar hat am Freitag gegen Cham die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 2:1.

(chm)

Zunächst musste Baar einen Rückstand hinnehmen: In der 15. Minute traf Abdurani Morceli für Cham zum 1:0. Baar drehte aber das Spiel innerhalb von sieben Minuten. Fatlum Sylejmani schoss in der 48. Minute den Ausgleich, in der 55. Minute erzielte Emanuele Smilari den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Baar erhielten Damjan Veljkovic (32.) und Giordan Martino (69.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Andri Good (34.).

Baar machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 7. Für Baar ist es der dritte Sieg in Serie. Baar konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Baar spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hünenberg I (Platz 9). Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 4. Cham hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Zug 94 II. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: SC Cham IV - FC Baar 1 1:2 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 15. Abdurani Morceli 1:0. 48. Fatlum Sylejmani 1:1. 55. Emanuele Smilari 1:2. – Cham: Orlando Gyr, Fabian Röösli, Alex Elsener, Andri Tillmann, Corey Ineichen, Leandro Schnarwiler, Andri Good, Abdurani Morceli, Yannick Peter, Iven Cornacchini, Leo Suta. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Diego Messina, Aurel Kelmendi, Damjan Veljkovic, Antonije Djakovic, Giordan Martino, Eren Gül, Lukas Bulut, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani, Leonard Rechi. – Verwarnungen: 32. Damjan Veljkovic, 34. Andri Good, 69. Giordan Martino.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2022 23:20 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.