4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Aussenseiter Brunnen gewinnt gegen Littau Brunnen hat am Sonntag gegen Littau die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 4:3.

Das Skore eröffnete Sven Gerschwiler in der 5. Minute. Er traf für Littau zum 1:0. In der 8. Minute traf Gjergj Domgjoni für Brunnen zum 1:1-Ausgleich. Der gleiche Gjergj Domgjoni war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Brunnen verantwortlich. Er traf erneut in der 42. Spielminute.

Mattia Calzolaro erhöhte in der 58. Minute zur 3:1-Führung für Brunnen. Dominik Mühlebach baute in der 61. Minute die Führung für Brunnen weiter aus (4:1). Sven Gerschwiler (74. Minute) liess Littau auf 2:4 herankommen. Der Treffer fiel mittels Penalty. Ein Eigentor (Pali Berisha) in der 86. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Littau zum 3:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brunnen erhielten Nikola Vodanovic (19.) und Mattia Calzolaro (89.) eine gelbe Karte. Littau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Brunnen hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 25 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Brunnen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Für Brunnen ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Brunnen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Hitzkirch 2 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Für Littau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 2. Littau hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Littau daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte Luzerner SC. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (19.15 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Brunnen b - FC Littau II 4:3 (2:1) - Schoeller – Tore: 5. Sven Gerschwiler 0:1. 8. Gjergj Domgjoni 1:1. 42. Gjergj Domgjoni 2:1. 58. Mattia Calzolaro 3:1. 61. Dominik Mühlebach 4:1. 74. Sven Gerschwiler (Penalty) 4:2.86. Eigentor (Pali Berisha) 4:3. – Brunnen: David Camenzind, Pali Berisha, Ben Bühler, Aron Camenzind, Adrian Berbatovci, Dominik Mühlebach, Gazmend Rexhaj, Nikola Vodanovic, Gjergj Domgjoni, Mattia Calzolaro, Lev Reygel. – Littau: Milan Markovic, Mike Wyrsch, Thomas Binggeli, Sebastian Steger, Ahmet Gökcebay, Luigi Montanaro, Mario Koller, Mehmed Zukic, Fabian Bühler, Sven Gerschwiler, Steven Junior Carvajal Baez. – Verwarnungen: 19. Nikola Vodanovic, 89. Mattia Calzolaro.

