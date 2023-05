4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Aussenseiter Emmenbrücke gewinnt gegen Nebikon – Edmond Palushi trifft zum Sieg Überraschung bei Emmenbrücke gegen Nebikon: Der Tabellenzehnte (Emmenbrücke) hat am Dienstag zuhause den Tabellenvierten 2:1 besiegt. Für Emmenbrücke war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel.

Der Siegtreffer für Emmenbrücke gelang Edmond Palushi in der 49. Minute. In der 18. Minute hatte Armend Berisha Emmenbrücke in Führung gebracht. Der Ausgleich für Nebikon fiel in der 42. Minute durch Jannick Kaufmann.

Bei Nebikon sah Michael Steffen (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michael Steffen (59.) und Marko Mijatovic (66.). Bei Emmenbrücke erhielten Arbias Vranja (39.) und Marco Barmettler (83.) eine gelbe Karte.

Emmenbrücke verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Emmenbrücke folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Emmenbrücke konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Emmenbrücke tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Schötz II an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (6. Mai) statt (18.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Nebikon steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 4). Das Team hat vier Punkte. Nebikon hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Nebikon daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Knutwil. Das Spiel findet am Samstag (6. Mai) statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - SC Nebikon 2:1 (1:1) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 18. Armend Berisha 1:0. 42. Jannick Kaufmann 1:1. 49. Edmond Palushi 2:1. – Emmenbrücke: Flavio Inderbitzin, Marco Barmettler, Prenk Lazri, Denis Lazri, Raul Merino, Armend Berisha, Edis Hotic, Arbias Vranja, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Edmond Palushi. – Nebikon: Christopher Hodel, Dario Wermelinger, Filipe Andrade, Marko Mijatovic, Raphael Kaufmann, Leon Wapniarz, Fabian Schürmann, Michael Steffen, Jannick Kaufmann, Philipp Galliker, Anel Jukic. – Verwarnungen: 39. Arbias Vranja, 59. Michael Steffen, 66. Marko Mijatovic, 83. Marco Barmettler – Ausschluss: 74. Michael Steffen.

