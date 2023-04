3. Liga, Gruppe 3 Aussenseiter Escholzmatt-Marbach gewinnt gegen Wauwil Überraschung bei Escholzmatt-Marbach gegen Wauwil: Der Tabellenzwölfte (Escholzmatt-Marbach) hat am Samstag zuhause den Tabellenfünften 3:1 besiegt.

Marvin Greil eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Escholzmatt-Marbach das 1:0 markierte. Marvin Greil erzielte nur acht Minuten später auch das 2:0 für Escholzmatt-Marbach. Oliver Greil baute in der 27. Minute die Führung für Escholzmatt-Marbach weiter aus (3:0). In der 44. Minute sorgte Patrick Roos noch für Resultatkosmetik für Wauwil. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan Bijelic von Wauwil erhielt in der 41. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Escholzmatt-Marbach. Das Team bleibt Schlusslicht. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 12. Escholzmatt-Marbach hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt. Escholzmatt-Marbach siegte zudem erstmals auswärts.

Für Escholzmatt-Marbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Buttisholz (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Nach der Niederlage büsst Wauwil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Wauwil erstmals wieder.

Für Wauwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wolhusen (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (14.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Wauwil-Egolzwil 3:1 (3:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 16. Marvin Greil 1:0. 24. Marvin Greil 2:0. 27. Oliver Greil 3:0. 44. Patrick Roos 3:1. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Dario Doppmann, Oliver Knüsel, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Marc Schmid, Oliver Greil, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Arber Krasniqi, Marvin Greil, Maran Mohanarangan. – Wauwil: Nikolai Strässle, Lukas Achermann, Patrick Roos, Predrag Karajcic, Jonas Grüter, Miroslav Marjanovic, Delfin Torrecilla, Zeljko Karajcic, Ramon Koller, Ivan Bijelic, Robin Gassmann. – Verwarnungen: 41. Ivan Bijelic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 01:40 Uhr.