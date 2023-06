3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Hünenberg gewinnt gegen Schwyz Hünenberg hat am Samstag gegen Schwyz die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Gino Dönni, der in der 2. Minute für Hünenberg zum 1:0 traf. In der 22. Minute baute Vitor Hugo Pereira Matos den Vorsprung für Hünenberg auf zwei Tore aus (2:0). Gino Dönni baute in der 35. Minute die Führung für Hünenberg weiter aus (3:0). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter.

Vitor Hugo Pereira Matos baute in der 54. Minute die Führung für Hünenberg weiter aus (4:0). Simon Betschart (56. Minute) liess Schwyz auf 1:4 herankommen. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Adnan Suljovic in der 60. Minute für Schwyz auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Schwyz für Martin Von Euw (34.) und Dominic Zurbriggen (90.). Die einzige gelbe Karte bei Hünenberg erhielt: Matias Vrazic (88.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Hünenberg eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Hünenberg die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Hünenberg unverändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 11. Hünenberg hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Hünenberg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Schwyz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 6. Schwyz hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Schwyz ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Hünenberg I - SC Schwyz 4:2 (3:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 2. Gino Dönni 1:0. 22. Vitor Hugo Pereira Matos 2:0. 35. Gino Dönni (Penalty) 3:0.54. Vitor Hugo Pereira Matos 4:0. 56. Simon Betschart 4:1. 60. Adnan Suljovic 4:2. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Dario Burkhardt, Tom Kollaku, Dominik Rüegg, Elmir Softic, Sebastian Meister, Gjejson Ndrecaj, Mario Bosnjak, Vitor Hugo Pereira Matos, Gino Dönni, Qendrim Aliji. – Schwyz: Marcel Schmid, Ardian Regja, Adnan Suljovic, Martin Von Euw, Silvan Heinzer, Patrick Kistler, Silvan Betschart, Joshua Bossart, Joël Schmidiger, Ramon Betschart, Simon Betschart. – Verwarnungen: 34. Martin Von Euw, 88. Matias Vrazic, 90. Dominic Zurbriggen.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 15:02 Uhr.