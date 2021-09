2. Liga Aussenseiter Littau gewinnt gegen Obergeissenstein – Wessley Joao De Jesus Tiburcio mit drei Toren Littau hat am Samstag gegen Obergeissenstein die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das siebtklassierte Team 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Littau: Wessley Joao De Jesus Tiburcio brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Erneut Wessley Joao De Jesus Tiburcio traf in der 12. Minute auch zum 2:0 für Littau. In der 56. Minute gelang Obergeissenstein (Aidan Uebelmann) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als nochmals Wessley Joao De Jesus Tiburcio die Führung für Littau auf 3:1 erhöhte.

Bei Littau sah Marko Markovic (91.) die rote Karte. Gelb erhielt Marko Markovic (89.). Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Danny Kok (34.), Aidan Uebelmann (75.) und David Bajor (85.).

Littau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 10. Littau hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Littau siegte zudem erstmals auswärts.

Littau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hochdorf (Platz 7). Die Partie findet am Donnerstag (16. September) statt (20.15 Uhr, Arena, Hochdorf).

Mit der Niederlage rückt Obergeissenstein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Obergeissenstein hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Obergeissenstein zuhause mit FC Stans (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Littau - SC Obergeissenstein 3:1 (2:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 4. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 1:0. 12. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 2:0. 56. Aidan Uebelmann 2:1. 60. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 3:1. – Littau: Ramon Grüter, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Sammy Cook, Patrice Gilli, Dominic Britschgi, Simon Britschgi, Walid Boussaha, Janis Wyss, Wessley Joao De Jesus Tiburcio, Luca Baumann. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Raphael Mosses, Danny Kok, Elio Wildisen, Samuel Widmer, Marlon Felber, Miro Bassi, Samuel Stalder, Reto Albisser, Dursum Music, Aidan Uebelmann. – Verwarnungen: 34. Danny Kok, 75. Aidan Uebelmann, 85. David Bajor, 89. Marko Markovic – Ausschluss: 91. Marko Markovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Sarnen - Luzerner SC 0:1, FC Sempach - FC Hochdorf 3:0, FC Littau - SC Obergeissenstein 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 5 Spiele/13 Punkte (14:8). 2. SC Cham II 5/12 (14:7), 3. FC Sins 5/9 (9:7), 4. FC Sempach 5/9 (12:6), 5. SC Emmen 4/7 (7:6), 6. FC Altdorf 4/7 (9:6), 7. FC Hochdorf 5/7 (12:10), 8. SC Obergeissenstein 5/7 (5:8), 9. FC Willisau 5/6 (6:9), 10. FC Littau 5/6 (10:11), 11. FC Aegeri 5/4 (7:13), 12. FC Sarnen 5/4 (5:8), 13. FC Rothenburg 4/2 (2:7), 14. FC Stans 4/1 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 03:32 Uhr.