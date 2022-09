4. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Meggen gewinnt gegen Weggis Überraschender Sieg für Meggen: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Weggis (3. Rang) auswärts 3:1 geschlagen. Für Meggen war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel.

Weggis ging zunächst in der 37. Minute in Führung, als Patrick Hegglin zum 1:0 traf. Nur zehn Minuten später schaffte Fabrizio Boog aber den Ausgleich für Meggen. Egzon Knushaj erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Meggen. Mit dem 3:1 für Meggen schoss Maurin Harsch das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Meggen erhielten Ilir Bajrami (75.), Sven Arnold (81.) und Pascal Ludin (87.) eine gelbe Karte. Bei Weggis erhielten Lukas Hasler (27.), Jerome Abächerli (48.) und Joäo Niederberger (85.) eine gelbe Karte.

Meggen verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Meggen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Meggen spielt zum nächsten Mal daheim gegen ESC Erstfeld (Platz 5). Diese Begegnung findet am Donnerstag (8. September) statt (20.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Weggis steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Weggis erstmals wieder.

Weggis spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Aegeri 2 (Platz 6). Die Partie findet am 10. September statt (16.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: Weggiser SC - FC Meggen 1:3 (1:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 37. Patrick Hegglin (Penalty) 1:0.47. Fabrizio Boog 1:1. 67. Egzon Knushaj 1:2. 91. Maurin Harsch 1:3. – Weggis: Jan Bühler, Joel Gloggner, Luca Kron, Nicola Wyssling, Lukas Hasler, Jerome Abächerli, Jonas Bortoluzzi, Patrick Hegglin, Gjon Shala, Gabriell Mataj, Flavio Duschan. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Lars Arnold, Pascal Ludin, Maurin Harsch, Fabrizio Boog, Sven Arnold, Raman Baker, Egzon Knushaj, Dario Müller. – Verwarnungen: 27. Lukas Hasler, 48. Jerome Abächerli, 75. Ilir Bajrami, 81. Sven Arnold, 85. Joäo Niederberger, 87. Pascal Ludin.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2022 09:20 Uhr.

