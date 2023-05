3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Muotathal gewinnt gegen Schwyz – Marco Betschart als Matchwinner Überraschender Sieg für Muotathal: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Schwyz (4. Rang) zuhause 4:3 geschlagen.

Das erste Tor der Partie fiel für Muotathal: Fabian Annen brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Ivo Horat sorgte in der 25. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Muotathal. Der Anschlusstreffer für Schwyz zum 1:2 kam in der 47. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Betschart.

Durch ein Eigentor (Adnan Suljovic) erhöhte sich die Führung für Muotathal in der 46. Minute auf 3:1. Der Anschlusstreffer für Schwyz zum 2:3 kam in der 54. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Betschart. Schwyz glich in der 57. Minute durch Walter Scherrer aus. Marco Betschart sorgte in der 76. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Muotathal. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Muotathal gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Schwyz für Silvan Betschart (36.) und Jonas Steiner (70.).

Dass Muotathal gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 20 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Muotathal die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Muotathal: 20 Punkte bedeuten Rang 10. Muotathal hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muotathal tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schwyz erstmals wieder.

Schwyz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Cham IV (Platz 9). Die Partie findet am 20. Mai statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Muotathal - SC Schwyz 4:3 (2:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 15. Fabian Annen 1:0. 25. Ivo Horat 2:0. 47. Simon Betschart 2:1. 46. Eigentor (Adnan Suljovic) 3:1.54. Simon Betschart 3:2. 57. Walter Scherrer 3:3. 76. Marco Betschart 4:3. – Muotathal: Sven Gwerder, Albanit Zekaj, Petrit Panxhaj, Sergio Gwerder, Fabian Annen, Marco Gwerder, Nick Bürgler, Marco Betschart, Adrian Betschart, Silvan Schelbert, Ivo Horat. – Schwyz: Marcel Schmid, Silas Pollyn, Nicola Holdener, Ramon Betschart, Silvan Heinzer, Adnan Suljovic, Silvan Betschart, Walter Scherrer, Simon Betschart, Ardian Regja, Joshua Bossart. – Verwarnungen: 28. Silvan Schelbert, 29. Petrit Panxhaj, 36. Silvan Betschart, 70. Jonas Steiner, 71. Nick Bürgler, 89. Sergio Gwerder.

