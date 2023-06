3. Liga, Gruppe 1 Aussenseiter Muotathal gewinnt gegen Stans – Stans verliert nach drei Siegen Überraschender Sieg für Muotathal: Das Team auf Tabellenrang 10 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Stans (2. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

Das erste Tor der Partie fiel für Muotathal: Nick Bürgler brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Durch ein Eigentor (Mitch Lütte) erhöhte sich die Führung für Muotathal in der 22. Minute auf 2:0. Levin Barmettler erzielte in der 67. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Stans. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sergio Gwerder von Muotathal erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Muotathal unverändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Muotathal hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Muotathal ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Stans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 49 Punkten auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Stans erstmals wieder.

Für Stans ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Muotathal - FC Stans 2:1 (2:0) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 6. Nick Bürgler (Penalty) 1:0.22. Eigentor (Mitch Lütte) 2:0.67. Levin Barmettler 2:1. – Muotathal: Andreas Betschart, Petrit Panxhaj, Sergio Gwerder, Adrian Betschart, Fabian Annen, Marco Gwerder, Nick Bürgler, Marcel Betschart, Andrin Bürgler, Patrick Heinzer, Ivo Horat. – Stans: Fabio Mathis, Joël Furger, André Christen, Maximilian Marku, Luca Cadlini, Mitch Lütte, Tim Felder, Luca Moser, Levin Barmettler, Navid Zelger, Joshua Müller. – Verwarnungen: 50. Sergio Gwerder.

