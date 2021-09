4. Liga, Gruppe 6 Aussenseiter Ruswil gewinnt gegen Littau – Später Siegtreffer durch Valerio Stirnimann Littau lag gegen Ruswil deutlich vorne, nämlich 2:0 (29. Minute) - und verlor dennoch. Ruswil feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Mischa Tomé in der 7. Minute. Er traf für Littau zum 1:0. Mischa Tomé war es auch, der in der 29. Minute Littau weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Die 32. Minute brachte für Ruswil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Sven Helfenstein.

Function der_die gleiche Sven Helfenstein war es auch, der in der 46. Minute zum 2:2 für Ruswil traf. Marvin Kottmann schoss Littau in der 55. Minute zur 3:2-Führung. Raphael Heini glich in der 88. Minute für Ruswil aus. Es hiess 3:3. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute traf Valerio Stirnimann zum 4:3-Siegestreffer für Ruswil.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Ruswil für Sven Helfenstein (43.), Pascal Mathis (69.) und Marco Fellmann (76.). Gelbe Karten gab es bei Littau für Marcel Brun (31.), Simone Scardino (63.) und Mischa Tomé (90.).

Ruswil verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Ruswil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Ruswil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Emmen b (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (12. September) (14.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Littau steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Littau hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Für Littau geht es in einem Heimspiel gegen FC Triengen 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (12. September) statt (14.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Ruswil - FC Littau III 4:3 (1:2) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 7. Mischa Tomé 0:1. 29. Mischa Tomé 0:2. 32. Sven Helfenstein 1:2. 46. Sven Helfenstein 2:2. 55. Marvin Kottmann 2:3. 88. Raphael Heini 3:3. 89. Valerio Stirnimann 4:3. – Ruswil: Nando Heller, Livio Spaar, Simon Hofstetter, Björn Wolfisberg, Moreno Sieber, Sven Helfenstein, Nicholas Sidler, Johann Simon, Dominic Baumeler, Fabian Bucher, Marco Fellmann. – Littau: Aleksandar Andrejevic, Cedric Brun, Fabian Crusco, Marcel Brun, Simone Scardino, Tom Lemmens, Tiziano Salatino, Patrick Eggeling, Raffael Metzler, Mischa Tomé, Marvin Kottmann. – Verwarnungen: 31. Marcel Brun, 43. Sven Helfenstein, 63. Simone Scardino, 69. Pascal Mathis, 76. Marco Fellmann, 90. Mischa Tomé.

Tabelle: 1. FC Schötz II 3 Spiele/9 Punkte (8:0). 2. FC Wauwil-Egolzwil 3/6 (10:3), 3. FC Littau III 3/6 (8:7), 4. FC Ruswil 3/4 (8:11), 5. FC Triengen 1 2/3 (8:6), 6. FC Gunzwil 3/3 (8:6), 7. FC Hitzkirch 2 3/3 (3:13), 8. FC Hochdorf 2/2 (3:3), 9. FC Eschenbach II 2/1 (1:2), 10. SC Emmen b 2/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2021 23:09 Uhr.