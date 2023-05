4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Aussenseiter Sarnen gewinnt gegen Menzingen – Dreifach-Torschütze Steve Von Ah Sarnen hat am Sonntag gegen Menzingen die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 3:2. Sarnen schaffte zugleich den ersten Saisonsieg im fünften Spiel.

Die Entscheidung fiel in der 67. Minute, als Steve Von Ah den Treffer zum 3:2 für Sarnen erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Steve Von Ah sein Team in der 3. Minute in Führung geschossen. Menzingen glich in der 28. Minute durch Sebastian Koukoui aus. In der 33. Minute gelang Arno Wigger der Führungstreffer zum 2:1 für Menzingen. Steve Von Ah glich in der 63. Minute für Sarnen aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dennis Ottiger von Menzingen erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Menzingen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Sarnen. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Dank dem Sieg liegt Sarnen neu über dem Strich. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 7. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt SC Goldau III. Sarnen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sarnen geht es in einem Heimspiel gegen FC Luzern (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Mai (20.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

In der Tabelle liegt Menzingen weiterhin auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Menzingen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Menzingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Brunnen a. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Sarnen - SC Menzingen 3:2 (1:2) - Seefeld, Sarnen – Tore: 3. Steve Von Ah 1:0. 28. Sebastian Koukoui 1:1. 33. Arno Wigger 1:2. 63. Steve Von Ah 2:2. 67. Steve Von Ah 3:2. – Sarnen: Yasin Cetin, Florian Muff, Lars Tobias Imfeld, Yannick Wyrsch, Claudius Thöne, Dzenan Cekovic, Till Lötscher, Lino Lenherr, Janos Küchler, Jirakit Lüthold, Steve Von Ah. – Menzingen: Yannic Kälin, Dennis Ottiger, Robin Suter, Marc Staub, Alexander Toropov Marvao, Laurin Meyer, Ronny Mazenauer, Tim Benz, Sebastian Koukoui, Kerim Gülec, Arno Wigger. – Verwarnungen: 86. Dennis Ottiger.

