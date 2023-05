2. Liga Aussenseiter Sins gewinnt gegen Sempach Sins hat am Samstag gegen Sempach die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das sechstklassierte Team 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Sins: Michael Hohl brachte seine Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sins stellte Sandro Gomes De Almeida in Minute 27 her. Sins baute in der 41. Minute die Führung für Sins weiter aus: Torschütze war erneut Sandro Gomes De Almeida. Den Schlussstand stellte Michael Fölmli in der 44. Minute her, als er für Sempach auf 1:3 verkürzte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sempach für Manuel Salihi (33.), Nico Schmid (53.) und Fridolin Leuthard (55.). Sins blieb ohne Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sins. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Sins hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sins daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Obergeissenstein (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 6. Für Sempach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Sempach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Aegeri 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Sempach - FC Sins I 1:3 (1:3) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 25. Michael Hohl 0:1. 27. Sandro Gomes De Almeida 0:2. 41. Sandro Gomes De Almeida 0:3. 44. Michael Fölmli (Penalty) 1:3. – Sempach: Dario Grilz, Sharon Trüssel, Simon Eberle, Luca Müller, Jonas Bucher, Manuel Salihi, Tim Tampe, Michael Fölmli, Kilian Bühlmann, Elia Risi, Andrin Muff. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Mika Huwyler, Sandro Von Flüe, Jonas Villiger, Gabriel Gumann, Sven Niederberger, Samuel Lustenberger, Michael Hohl, Ramon Burkard, Sandro Gomes De Almeida. – Verwarnungen: 33. Manuel Salihi, 53. Nico Schmid, 55. Fridolin Leuthard.

