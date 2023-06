4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Aussenseiter Zug 94 gewinnt gegen Hochdorf Überraschender Sieg für Zug 94: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Hochdorf (4. Rang) zuhause 3:1 geschlagen.

Hochdorf ging zunächst in der 3. Minute in Führung, als Sven Roos zum 1:0 traf. Nur sieben Minuten später schaffte Srdan Mijatovic aber den Ausgleich für Zug 94. Dion Beqiri erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Zug 94. In der 55. Minute sorgte Ken Bernet für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Zug 94.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zug 94 erhielten David Andrejic (86.) und Adin Nasufovic (88.) eine gelbe Karte. Hochdorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Zug 94 hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 20 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die achtbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zug 94. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 8. Zug 94 hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zug 94 in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brunnen b. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 4. Hochdorf hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hochdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rotkreuz III (Platz 7). Das Spiel findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: Zug 94 III - FC Hochdorf 3:1 (2:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 3. Sven Roos 0:1. 10. Srdan Mijatovic 1:1. 33. Dion Beqiri 2:1. 55. Ken Bernet 3:1. – Zug 94: Fabian Fischlin, Ken Bernet, Tomislav Grganovic, Enrique Gonzalez, Ruben Filipe Silva Tinoco, David Andrejic, Lyubomir Panayotov, Dion Beqiri, Scharbel Hadodo, Tim Weber, Srdan Mijatovic. – Hochdorf: Timmy Reber, Jan Müller, Raphael Zehnder, Devin Kempf, Pascal Schärli, Pascal Arnold, Patryk Lang, Danilo D'Alessandro, Sven Roos, Corsin Bundi, Mischa Jeger. – Verwarnungen: 86. David Andrejic, 88. Adin Nasufovic.

