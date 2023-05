4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Aussenseiter Zug 94 gewinnt gegen Hünenberg – Hünenberg verliert nach drei Siegen Überraschender Sieg für Zug 94: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Hünenberg (3. Rang) zuhause 4:2 geschlagen.

(chm)

Das Skore eröffnete Srdan Mijatovic in der 6. Minute. Er traf für Zug 94 zum 1:0. In der 25. Minute baute Eron Emini den Vorsprung für Zug 94 auf zwei Tore aus (2:0). Zug 94 erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Srdan Mijatovic weiter auf 3:0.

In der 37. Minute verkleinerte Matthias Schorn den Rückstand von Hünenberg auf 1:3. Zug 94 erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Milos Andelovic weiter auf 4:1. In der 74. Minute sorgte Mykal Iltireh noch für Resultatkosmetik für Hünenberg. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gino Ghilardi von Hünenberg erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Hünenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.5 (Rang 7).

Der Sieg bedeutet für Zug 94, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Sieben Punkte bedeuten Rang 7. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Brunnen b. Zug 94 hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zug 94 trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Hitzkirch 2 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 3. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Hünenberg erstmals wieder. Hünenberg verlor zudem erstmals zuhause.

Für Hünenberg geht es in einem Heimspiel gegen FC Hochdorf (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: Zug 94 III - FC Hünenberg III 4:2 (3:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 6. Srdan Mijatovic 1:0. 25. Eron Emini 2:0. 27. Srdan Mijatovic 3:0. 37. Matthias Schorn 3:1. 65. Milos Andelovic 4:1. 74. Mykal Iltireh 4:2. – Zug 94: Nicolas Arias, Ken Bernet, Enrique Gonzalez, Dragic Draskovic, Nikola Belic, Eron Emini, Maximiliano Damian Magnin Alfaro, Ricardo Luongo Ruiz, Scharbel Hadodo, Tim Weber, Srdan Mijatovic. – Hünenberg: Gino Ghilardi, Simon Pellet, Tobias Stadelmann, Lucien Ngo, Timon Burkard, Mathias Eisenegger, Oliver Julier, Matthias Schorn, Philipp Stuber, Jan Kneubühler, Djan Luca Huwyler. – Verwarnungen: 92. Gino Ghilardi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:04 Uhr.