3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Buttisholz gegen Nottwil – Daniele Fuschetto mit Siegtor Buttisholz behielt im Spiel gegen Nottwil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Buttisholz geriet zunächst in Rückstand, als Nicolas Stephan in der 27. Minute die zwischenzeitliche Führung für Nottwil gelang. In der 32. Minute glich Buttisholz jedoch aus und ging in der 48. Minute in Führung. Torschützen waren Linus Klemenjak und Daniele Fuschetto.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniele Fuschetto von Buttisholz erhielt in der 20. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Buttisholz unverändert. 14 Punkte bedeuten Rang 8. Buttisholz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Buttisholz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Nottwil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Nottwil hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Nottwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Nottwil - FC Buttisholz 1:2 (1:1) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 27. Nicolas Stephan 1:0. 32. Linus Klemenjak 1:1. 48. Daniele Fuschetto 1:2. – Nottwil: Colin Thijs, Nicola Lichtsteiner, Thibault Jufer, Arno Wildi, Louis Muff, Nicolas Stephan, Maël Stirnemann, Arian Bislimi, Cornel Schmidiger, Louis Willimann, Robin Schnider. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Lukas Portmann, Simon Ineichen, Martial Theiler, Martin Bühler, Quirin Felder, Daniele Fuschetto, Michael Erni, Damian Meier, Linus Klemenjak. – Verwarnungen: 20. Daniele Fuschetto.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 22:54 Uhr.