3. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Cham gegen Ibach Cham gewinnt am Samstag auswärts gegen Ibach 2:0.

Bereits in der 14. Minute traf Tomo Gvozdenovic zum 1:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Melvin Hegglin in der 92. Minute. Er traf zum 2:0 für Cham.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Cham erhielten Tim Keller (69.) und Yves Meier (80.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Ibach, nämlich für Elton Junikaj (80.).

Cham rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 8. Für Cham ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Cham geht es daheim gegen Zug 94 II (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (19. Mai) statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Durch die Niederlage wird Ibach ans Tabellenende durchgereicht. Das Team hat nach 20 Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Das Team verliert damit einen Platz. Ibach hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ibach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: FC Ibach II - SC Cham IV 0:2 (0:1) - Gerbihof, Ibach – Tore: 14. Tomo Gvozdenovic 0:1. 92. Melvin Hegglin 0:2. – Ibach: Nando Nussbaumer, Benedikt Kündig, Remo Steiner, Lennart Pfefferle, Patrick Pfyl, Emanuel Da Silva Fonte, Egson Hafezi, Lukas Teixeira Ferreira, Edonis Salihu, Alen Malanovic, Elton Junikaj. – Cham: Lukas Bär, Alex Elsener, Tomo Gvozdenovic, Sandro Scherer, Tim Keller, Melvin Hegglin, Corey Ineichen, Dimitri Otypka, Janick Bossert, Yves Meier, Andri Tillmann. – Verwarnungen: 69. Tim Keller, 80. Yves Meier, 80. Elton Junikaj.

