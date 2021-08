4. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Cham gegen Menzingen zum Auftakt – Später Siegtreffer Menzingen lag gegen Cham deutlich vorne, nämlich 3:0 (16. Minute) - und verlor dennoch. Cham feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

Das erste Tor der Partie fiel für Menzingen: Gabriel Robin Harrison brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Erneut Gabriel Robin Harrison traf in der 15. Minute auch zum 2:0 für Menzingen. Menzingen erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Fabio Eggenberg weiter auf 3:0.

Jessy Ineichen verkürzte in der 48. Minute den Rückstand von Cham auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Cham zum 2:3 kam in der 57. Minute. Verantwortlich dafür war Dominic Haab. Per Elfmeter glich Philip Domeisen das Spiel in der 68. Minute für Cham wieder aus. Kurz vor Schluss, in der 85. Minute traf Pascal Müller zum 4:3-Siegestreffer für Cham.

Bei Cham sah Marco Dubacher (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Dubacher (53.), Noel Burkart (60.) und Lorenz Hahne (60.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Menzingen, Marc Staub (67.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Cham auf dem ersten Rang. Cham spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Steinhausen. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

In der Tabelle steht Menzingen nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Menzingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Walchwil. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (15.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

Telegramm: SC Menzingen - SC Cham III 3:4 (3:0) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 14. Gabriel Robin Harrison 1:0. 15. Gabriel Robin Harrison 2:0. 16. Fabio Eggenberg 3:0. 48. Jessy Ineichen 3:1. 57. Dominic Haab 3:2. 68. Philip Domeisen (Penalty) 3:3.85. Pascal Müller 3:4. – Menzingen: Olivier Barmet, Yannick Nussbaumer, Rico Staub, Robin Suter, Gabriel Robin Harrison, Charothorn Kiatprasert, Laurin Meyer, Marc Staub, Ramon Meyer, Fabio Eggenberg, Matija Maric. – Cham: Patrick Meier, Dimitri Otypka, Philip Domeisen, Lorenz Hahne, Nicolas Aregger, Jérôme Kläfiger, Noel Burkart, Pascal Müller, Jessy Ineichen, Dominic Haab, Manuel Grepper. – Verwarnungen: 53. Marco Dubacher, 60. Noel Burkart, 60. Lorenz Hahne, 67. Marc Staub – Ausschluss: 86. Marco Dubacher.

Tabelle: 1. SC Cham III 1 Spiel/3 Punkte (4:3). 2. FC Aegeri 2 0/0 (0:0), 3. Weggiser SC 0/0 (0:0), 4. FC Rotkreuz II 0/0 (0:0), 5. SC Steinhausen 0/0 (0:0), 6. FC Walchwil 0/0 (0:0), 7. SC Goldau III 0/0 (0:0), 8. FC Brunnen 0/0 (0:0), 9. FC Schattdorf 0/0 (0:0), 10. SC Menzingen 1/0 (3:4).

