4. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Dietwil gegen Ibach zum Auftakt – Sefkan Beran mit Last-Minute-Treffer Sieg für Dietwil gegen Ibach im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 2:1.

(chm)

Dietwil geriet zunächst in Rückstand, als Ardit Tela in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Ibach gelang. In der 55. Minute glich Dietwil jedoch aus und ging in der 93. Minute in Führung. Torschützen waren Selim Issa und Sefkan Beran.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dietwil erhielten Noah Bucher (49.) und Selim Issa (80.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ibach, Noé Gasser (40.) kassierte sie.

Dietwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Auf Dietwil wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team Zug 94 III, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (14.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Ibach liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Ibach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Hünenberg III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Ibach II - FC Dietwil 1:2 (1:0) - Gerbihof, Ibach – Tore: 18. Ardit Tela 1:0. 55. Selim Issa 1:1. 93. Sefkan Beran 1:2. – Ibach: Nando Nussbaumer, Lukas Niederberger, Noé Gasser, Dario Hürlimann, Benedikt Kündig, Patrick Pfyl, Tobias Auf der Maur, Adrian Krienbühl, Fabio Iadarola, Ardit Tela, Samuel Reichlin. – Dietwil: Jory Sjardijn, Nando Arnet, Andrin Sjardijn, Lucas José Da Cunha Rocha, Vincent Bär, Francisco Goncalves Lopes, Noah Bucher, Mateo Cosic, Roland Preka, Ricardo Rocha De Oliveira, Aulon Ramadani. – Verwarnungen: 40. Noé Gasser, 49. Noah Bucher, 80. Selim Issa.

