4. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Hünenberg gegen Zug 94 Hünenberg gewinnt am Samstag auswärts gegen Zug 94 3:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Philipp Stuber in der 3. Minute. Er traf für Hünenberg zum 1:0. Zum Ausgleich für Zug 94 traf Tiago Almeida Martins in der 23. Minute. In der 35. Minute gelang Philipp Stuber der Führungstreffer zum 2:1 für Hünenberg.

Mit seinem Tor in der 38. Minute brachte Jan Kneubühler Hünenberg mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Edis Tanusaj brachte Zug 94 in der 58. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zug 94 erhielten Tiago Almeida Martins (85.) und Dario Fava (92.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hünenberg, Valentin Studerus (90.) kassierte sie.

Dass Hünenberg viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Hünenberg durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Hünenberg um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Für Hünenberg ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dietwil. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Mit der Niederlage rückt Zug 94 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 6. Für Zug 94 war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Zug 94 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sins (Platz 8). Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: Zug 94 III - FC Hünenberg III 2:3 (1:3) - Herti Allmend, Zug – Tore: 3. Philipp Stuber 0:1. 23. Tiago Almeida Martins 1:1. 35. Philipp Stuber 1:2. 38. Jan Kneubühler 1:3. 58. Edis Tanusaj 2:3. – Zug 94: Sytrim Emini, Noah Gabriel, Emir Mehmedovic, Aleksandar Skobic, Ken Bernet, Dario Fava, Jorge Pereira Do Canto, Alessio Savastano, Tiago Almeida Martins, Adin Nasufovic, Jetmir Sabani. – Hünenberg: Thomas Steiner, Lucien Ngo, Thierry Stampfli, Mathias Eisenegger, Tarik Meier, Valentin Studerus, Francesco Franchini, Andrin Studerus, Philipp Stuber, Joel Kaufmann, Jan Kneubühler. – Verwarnungen: 85. Tiago Almeida Martins, 90. Valentin Studerus, 92. Dario Fava.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Südstern a - SK Root 6:0, FC Dietwil - FC Baar 2 1:0, Zug 94 III - FC Hünenberg III 2:3, FC Perlen-Buchrain - FC Sins 0:0, SC Goldau II - FC Küssnacht a/R Team Rigi 2:1

Tabelle: 1. FC Dietwil 6 Spiele/18 Punkte (19:3). 2. SC Goldau II 6/16 (26:6), 3. FC Hünenberg III 5/12 (20:12), 4. FC Baar 2 6/10 (19:13), 5. FC Südstern a 6/9 (14:23), 6. Zug 94 III 6/7 (16:13), 7. FC Perlen-Buchrain 6/4 (7:15), 8. FC Sins 6/4 (6:11), 9. FC Küssnacht a/R Team Rigi 6/4 (10:18), 10. SK Root 5/0 (2:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 14:20 Uhr.