Frauen 3. Liga Auswärtserfolg für Kriens gegen Hünenberg – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Kriens behielt im Spiel gegen Hünenberg am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Rahel Graf, die in der 5. Minute für Kriens zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Jana Knüsel das Spiel in der 7. Minute für Hünenberg wieder aus. Linda Amstutz erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Kriens.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Kriens stellte Helena Estrela Dos Reis in Minute 65 her. Der Anschlusstreffer für Hünenberg zum 2:3 kam in der 73. Minute. Verantwortlich dafür war Olivia Farrer. Mit dem 4:2 für Kriens schoss Katja Flüeler das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Hünenberg ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Kriens von Rang 8 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Kriens hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Kriens tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SG Obwalden an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Hünenberg steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat zwei Punkte. Für Hünenberg ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Hünenberg gingen unentschieden aus.

Für Hünenberg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Ascona (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: FC Hünenberg - SC Kriens 2:4 (1:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 5. Rahel Graf 0:1. 7. Jana Knüsel (Penalty) 1:1.30. Linda Amstutz 1:2. 65. Helena Estrela Dos Reis 1:3. 73. Olivia Farrer 2:3. 77. Katja Flüeler 2:4. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Olivia Farrer, Sara Barmettler, Nadine Klemm, Sarah Jenni, Aisha Bachmann, Thushani Thangarajah, Svenja Leuthard, Chiara Minder, Jana Knüsel, Daniek van Gool. – Kriens: Sandra Furrer, Rahel Limacher, Andjela Buholzer, Nora Zuber, Luana Schumacher, Alisha Hediger, Rahel Graf, Fabienne Fluder, Helena Estrela Dos Reis, Corine Hess, Katja Flüeler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 18:31 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.