Frauen 3. Liga Auswärtserfolg für Kriens gegen Schattdorf – Später Siegtreffer Kriens gewinnt am Samstag auswärts gegen Schattdorf 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Kriens das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Karin Amstutz.

In der 33. Minute hatte Helena Estrela Dos Reis zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für ihr Team erzielt. Gleichstand war in der 37. Minute hergestellt: Julie Gisler traf für Schattdorf. Per Penalty traf Fabia Manz in der 69. Minute zur 2:1-Führung für Schattdorf. Gleichstand war in der 70. Minute hergestellt: Karin Amstutz traf für Kriens.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Schattdorf ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 60 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Kriens um einen Platz nach vorne. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kriens hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kriens ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Schattdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Schattdorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Schattdorf ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: Team Uri Frauen II - SC Kriens 2:3 (1:1) - Spielnummer: 178236 – Tore: 33. Helena Estrela Dos Reis 0:1. 37. Julie Gisler 1:1. 69. Fabia Manz (Penalty) 2:1.70. Karin Amstutz 2:2. 88. Karin Amstutz 2:3. – Schattdorf: Selin Baumann, Adriana Fedier, Emelie Gisler, Fabia Manz, Lisa Furrer, Miren Brand, Géraldine Fedier, Julia Jauch, Julie Gisler, Lynn Gnos, Rachel Arnold. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Lilly Bernhard, Nora Zuber, Rahel Limacher, Luana Müller, Rahel Graf, Katja Flüeler, Rebecca Melliger, Karin Amstutz, Lea Laky. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2023 02:32 Uhr.