3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Nottwil gegen Wolhusen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Nottwil behielt im Spiel gegen Wolhusen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Robin Schnider, der in der 19. Minute für Nottwil zum 1:0 traf. Robin Schnider war es auch, der in der 49. Minute Nottwil weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Per Penalty traf Jonas Wicki in der 63. Minute für Wolhusen zum Anschlusstreffer (1:.) in der 66. Minute sorgte David Renggli für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Nottwil.

Bei Nottwil erhielten Maël Stirnemann (41.) und Christoph Basler (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Jonas Wicki (89.) und Valerian Duhanaj (93.).

Mit dem Sieg liegt Nottwil neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Das Team rückt damit einen Platz vor. Neu am Tabellenende liegt FC Escholzmatt-Marbach. Nottwil hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Nottwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Mit der Niederlage liegt Wolhusen wieder auf einem Abstiegsplatz. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es verliert einen Platz. Für Wolhusen ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Wolhusen gingen unentschieden aus.

Wolhusen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Nottwil 1:3 (0:1) - Blindei, Wolhusen – Tore: 19. Robin Schnider 0:1. 49. Robin Schnider 0:2. 63. Jonas Wicki (Penalty) 1:2.66. David Renggli 1:3. – Wolhusen: David Wicki, Yanick Zurkirchen, Cyrill Marbacher, Adrian Brunner, Joel Hänsli, Jonas Wicki, Rafael Lage, Daniel Brunner, Roland Burri, Alain Brunner, Dario Marti. – Nottwil: Daniel Socaci, Pascal Bühlmann, Arno Wildi, Arian Bislimi, Nicolas Stephan, Maël Stirnemann, David Renggli, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Christoph Basler, Robin Schnider. – Verwarnungen: 41. Maël Stirnemann, 78. Christoph Basler, 89. Jonas Wicki, 93. Valerian Duhanaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 22:14 Uhr.