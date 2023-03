2. Liga Auswärtserfolg für Obergeissenstein gegen Hochdorf – Siegtreffer durch Michael Stalder Sieg für Obergeissenstein: Gegen Hochdorf gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Obergeissenstein geriet zunächst in Rückstand, als Raphael Wildisen in der 29. Minute die zwischenzeitliche Führung für Hochdorf gelang. In der 34. Minute glich Obergeissenstein jedoch aus und ging in der 60. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Michael Stalder.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Hochdorf kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für Michael Stalder (66.) und Aidan Uebelmann (82.).

Obergeissenstein machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 10. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Hochdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 11. Für Hochdorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Hochdorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Sins I (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Hochdorf - SC Obergeissenstein 1:2 (1:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 29. Raphael Wildisen 1:0. 34. Michael Stalder 1:1. 60. Michael Stalder 1:2. – Hochdorf: Roman Feer, Timon Bieri, Marco Schürch, Roger Haldi, Sandro Frischkopf, Brian Közle, Fabian Wicki, Albert Rudaj, Raphael Wildisen, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Reto Albisser, Lucas Caluori, Christian Mutter, Samuel Widmer, Miro Bassi, Samuel Stalder, Michael Stalder, David Komani, Aidan Uebelmann, Reyneri Rodriguez Estrada. – Verwarnungen: 66. Michael Stalder, 70. Brian Közle, 78. Raphael Wildisen, 80. Roman Feer, 82. Aidan Uebelmann, 91. Fabian Wicki.

