4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Auswärtserfolg für Reiden gegen Triengen Sieg für Reiden: Gegen Triengen gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:0.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Das Tor von Manuel Moor in der 15. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Reiden. In der 31. Minute traf Manuel Moor bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Reiden.

Bei Triengen gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Reiden, nämlich für Gianluca De Lucia (77.).

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Reiden: Durchschnittlich trifft die Offensive 2 Mal pro Partie.

Reiden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 2. Reiden hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Reiden in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Grosswangen-Ettiswil zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

In der Tabelle liegt Triengen weiterhin auf Rang 6. Das Team hat einen Punkt. Triengen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Triengen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Ruswil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Triengen 2 - SC Reiden 0:2 (0:2) - Schäracher, Triengen – Tore: 15. Manuel Moor 0:1. 31. Manuel Moor 0:2. – Triengen: Flavio Santos Marques, Manuel Steger, Maicon Da Silva Bonifacio, Adis Seferovic, Marcio Cardoso, Vitor Manuel Pires Ramos, Claudio Manuel Marques Teixeira, Florian Manstein, Joao Manuel Teixeira Marta, To Miguel Pereira Pinto, Darko Mijailovic. – Reiden: Yannik Fischer, Gianluca De Lucia, Jörg Bühlmann, Livio Cordaro, Nicolas Berger, Biond Balazi, Manuel Moor, Ueli Riedweg, Pascal Jordi, Dominic Gautschi, Joel Wirz. – Verwarnungen: 23. Claudio Manuel Marques Teixeira, 35. Maicon Da Silva Bonifacio, 43. Vitor Manuel Pires Ramos, 70. Adis Seferovic, 77. Gianluca De Lucia.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6:

Tabelle

