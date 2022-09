3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Root gegen Hildisrieden Root gewinnt am Samstag auswärts gegen Hildisrieden 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Tim Meierhans für Root. In der 35. Minute traf er zum 1:0. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Roland Schnider in der 38. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Hildisrieden. Roland Schnider war auch gleich für die 2:1-Führung (53. Minute) für Root verantwortlich. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Tim Meierhans für Root auf 3:1 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Hildisrieden für Edmond Ibra (29.), Erlin Thaqi (58.) und Mikel Ibra (66.). Bei Root erhielten Ruben Antonio Barbosa Araujo (10.) und Dukagjin Radi (58.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Root zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2 (Rang 3).

Root machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Für Root ist es der zweite Sieg in Serie. Root konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Root tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Küssnacht a/R 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Dienstag (20. September) statt (20.15 Uhr, Unterallmend, Root).

Hildisrieden verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Hildisrieden ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Hildisrieden gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Hildisrieden in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Kriens II. Die Partie findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: Hildisrieder SV - SK Root 1:3 (1:1) - Raiffeisen – Tore: 35. Tim Meierhans 0:1. 38. Eigentor (Roland Schnider) 1:1.53. Roland Schnider 1:2. 94. Tim Meierhans 1:3. – Hildisrieden: Linus Kerngast, Silvan Ineichen, Sandro Bachmann, Fabian Burri, Mattia Hüsler, Joel Estermann, Erlin Thaqi, Edmond Ibra, Rafael Krieger, Roelvis Contreras, Gino Barmettler. – Root: David Meier, Jonas Fahrni, Mladen Milojicic, Roland Schnider, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Ben Meierhans, Robin Krummenacher, Alberto Fernandez Gonzalez, Rijad Zukic, Tim Meierhans, Dukagjin Radi. – Verwarnungen: 10. Ruben Antonio Barbosa Araujo, 29. Edmond Ibra, 58. Erlin Thaqi, 58. Dukagjin Radi, 66. Mikel Ibra.

