4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Rotkreuz gegen Weggis – Dimitri Zülle entscheidet Spiel Rotkreuz gewinnt am Samstag auswärts gegen Weggis 2:1.

Der Siegtreffer für Rotkreuz gelang Dimitri Zülle in der 68. Minute. In der 33. Minute hatte Dimitri Zülle Rotkreuz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Weggis fiel in der 49. Minute durch Matteo Kolb.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rotkreuz erhielten Erti Emini (89.) und Daniele Buson (95.) eine gelbe Karte. Für Weggis gab es keine Karte.

Rotkreuz liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Rotkreuz bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Meggen. Diese Begegnung findet am 30. April statt (15.30 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Nach dem zweiten Spiel steht Weggis auf dem fünften Rang. Für Weggis geht es auswärts gegen FC Dietwil (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Telegramm: Weggiser SC - FC Rotkreuz II 1:2 (0:1) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 33. Dimitri Zülle 0:1. 49. Matteo Kolb 1:1. 68. Dimitri Zülle 1:2. – Weggis: Oskar Erik Pfaff, Joel Gloggner, Mike Kron, André Greter, Andrin Paul, Matteo Kolb, Gabriell Mataj, Luigj Nrecaj, Livio Küttel, Roberto Tarzia, Jonas Bortoluzzi. – Rotkreuz: Erti Emini, Mattia Palatucci, Markus Bösch, Marco Sidler, Alessio Ioanna, Dimitri Zülle, Fabio Schneider, Yannik Huwiler, Denis Portmann, Ilaz Hyseni, Colin Hausheer. – Verwarnungen: 89. Erti Emini, 95. Daniele Buson.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

