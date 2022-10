2. Liga Auswärtserfolg für Schattdorf gegen Horw – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Schattdorf: Gegen Horw gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Schattdorf gelang nach 63 Minuten Rückstand eine späte Wende: Erst in den letzten Minuten sicherte sich das Team zunächst durch den Ausgleich von Kevin Gamma (76) und dann durch den Siegtreffer von Patrik Stampfli den Erfolg. Zuvor war Schattdorf den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Florian Fallegger in der 13. Minute Horw in Führung gebracht hatte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Horw kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Schattdorf für Cédric Gisler (20.) und Paul Arnold (74.).

Schattdorf schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Schattdorf um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Schattdorf hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schattdorf in einem Heimspiel mit FC Littau (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Horw hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Horw auf fremdem Terrain mit FC Sarnen (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Horw - FC Schattdorf 1:2 (1:0) - Seefeld, Horw – Tore: 13. Florian Fallegger 1:0. 76. Kevin Gamma 1:1. 95. Patrik Stampfli 1:2. – Horw: Matthias Minder, Severin Gut, Sandro Leyers, David Von Holzen, Marco Mangold, Florian Fallegger, Fabio Lötscher, Nikola Baban, Daniel Blum, Leandro Bezzola, Timo Schmid. – Schattdorf: Yannick Arnold, Jonathan Schürpf, Samuel Wirth, Sandro Stampfli, Tim Gisler, Noël Gisler, Paul Arnold, Cédric Gisler, Robin Mahrow, Skander Agrebi, Patrik Stampfli. – Verwarnungen: 20. Cédric Gisler, 45. Severin Gut, 65. Timo Schmid, 74. Paul Arnold, 87. Nikola Baban, 91. Fabio Lötscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 12:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.