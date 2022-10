4. Liga, Gruppe 5 Auswärtserfolg für Sempach gegen Triengen – Pascal Furrer mit Siegtor Sieg für Sempach: Gegen Triengen gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Sempach gelang Pascal Furrer in der 41. Minute. In der 10. Minute hatte Yannick Brun Sempach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Triengen fiel in der 35. Minute durch Claudio Manuel Marques Teixeira.

Bei Triengen erhielten Sven Manuel Sousa Ribeiro (31.), Vitor Manuel Pires Ramos (88.) und Claudio Manuel Marques Teixeira (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sempach, nämlich für Dario Mathis (75.).

Die Tabellensituation hat sich für Sempach nicht verändert. 13 Punkte bedeuten Rang 6. Sempach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sempach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Triengen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Triengen hat bisher einmal gewonnen und achtmal verloren.

Für Triengen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Triengen 2 - FC Sempach b 1:2 (1:2) - Schäracher, Triengen – Tore: 10. Yannick Brun 0:1. 35. Claudio Manuel Marques Teixeira 1:1. 41. Pascal Furrer 1:2. – Triengen: Sven Manuel Sousa Ribeiro, Manuel Joaquim Resende Patricio, Adis Seferovic, Marcio Cardoso, Manuel Steger, Micael Alexandre Marques Teixeira, Anton Palokaj, Alan Ferreira de Almeida, Claudio Manuel Marques Teixeira, Florian Manstein, Darko Mijailovic. – Sempach: Alain Gut, Lukas Albisser, Johannes Kinast, Andri Felber, Marco Bühler, Sean Nicolas Stadelmann, Christian Näf, Raphael Bühlmann, Pascal Furrer, Yannick Brun, Dominik Kammermann. – Verwarnungen: 31. Sven Manuel Sousa Ribeiro, 75. Dario Mathis, 88. Vitor Manuel Pires Ramos, 89. Claudio Manuel Marques Teixeira.

