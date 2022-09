3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Cham gegen Muotathal Cham gewinnt am Samstag auswärts gegen Muotathal 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ivo Horat für Muotathal. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 30, als Leandro Stutzer für Cham erfolgreich war. In der 42. Minute war es an Silvan Schelbert, Muotathal 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 57. Minute, als Leandro Schnarwiler für Cham traf. Per Penalty traf Yannick Peter in der 68. Minute zur 3:2-Führung für Cham. In der 72. Minute sorgte Corey Ineichen für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Cham.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nick Bürgler von Muotathal erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Cham den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 10 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.5 Toren pro Match.

Cham verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Cham hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Cham konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Steinhausen (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Muotathal steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 7). Das Team hat drei Punkte. Muotathal hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Muotathal in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Hünenberg I (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Muotathal - SC Cham IV 2:4 (2:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 5. Ivo Horat 1:0. 30. Leandro Stutzer 1:1. 42. Silvan Schelbert 2:1. 57. Leandro Schnarwiler 2:2. 68. Yannick Peter (Penalty) 2:3.72. Corey Ineichen 2:4. – Muotathal: Andreas Betschart, Fabian Annen, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Maurice Suter, Dominik Schelbert, Marcel Betschart, Andrin Bürgler, Silvan Schelbert, Ivo Horat, Fabian Hediger. – Cham: Alessandro Müller, Fabian Röösli, Alex Elsener, Timo Gamper, Leandro Schnarwiler, Yannick Peter, Corey Ineichen, Leandro Stutzer, Yves Meier, Chris Suter, Andri Tillmann. – Verwarnungen: 70. Nick Bürgler.

