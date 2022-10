3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Erstfeld gegen Goldau Erstfeld behielt im Spiel gegen Goldau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Den Auftakt machte Silvan Baumann, der in der 2. Minute für Erstfeld zum 1:0 traf. Erstfeld baute die Führung in der 45. Minute (Pirmin Baumann) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Goldau zum 1:2 kam in der 47. Minute. Verantwortlich dafür war Roman Truttmann. Mit dem 3:1 für Erstfeld schoss Silvan Baumann das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Erstfeld sah Pirmin Baumann (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pirmin Baumann (65.) und Frederic Euler (80.). Goldau kassierte sechs gelbe Karten.

Die Offensive von Erstfeld hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 20 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Goldau nicht so viele Tore wie gegen Erstfeld. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 1).

Erstfeld machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3. Erstfeld hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Erstfeld konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Erstfeld geht es daheim gegen Engelberger SC (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Mit der Niederlage rückt Goldau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 4. Goldau hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Goldau auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Stans. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Goldau II - ESC Erstfeld 1:3 (1:2) - Schul – Tore: 2. Silvan Baumann 0:1. 45. Pirmin Baumann 0:2. 47. Roman Truttmann 1:2. 94. Silvan Baumann 1:3. – Goldau: Damian Bürgi, Pirmin von Rickenbach, Luan Krasniqi, Shlirim Zeka, Tim Zumbühl, Zurap Memeti, Lukas Horath, Baris Yilmaz, Defrim Zeka, Elton Junikaj, Roman Truttmann. – Erstfeld: Markus Bürgler, Fabio Tresch, Tim Häfliger, Michael Traxel, Nino Epp, Damian Eller, Gian-Luca Tresch, Patrik Wyrsch, Jeremias Baumann, Pirmin Baumann, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 28. Sascha Walker, 30. Roman Truttmann, 30. Lukas Horath, 54. Endrit Metaj, 65. Pirmin Baumann, 80. Frederic Euler, 88. Luan Krasniqi, 94. Damian Bürgi – Ausschluss: 95. Pirmin Baumann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 17:06 Uhr.

