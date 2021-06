3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Erstfeld gegen Hitzkirch – Michael Planzer mit Last-Minute-Treffer Hitzkirch lag gegen Erstfeld deutlich vorne, nämlich 2:0 (40. Minute) und 3:1 (80. Minute) - und verlor dennoch. Erstfeld feiert einen 4:3-Auswärtssieg.

(chm)

Simon Trottmann eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Hitzkirch das 1:0 markierte. Raphael Haas sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hitzkirch. Dank dem Treffer von Damian Eller (74.) reduzierte sich der Rückstand für Erstfeld auf ein Tor (1:2).

Mit seinem Tor in der 80. Minute brachte Nicolas Bieri Hitzkirch mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Silvan Baumann (87.) reduzierte sich der Rückstand für Erstfeld auf ein Tor (2:3). Nur drei Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Erstfeld. Verantwortlich war erneut Silvan Baumann. In den Schlussminuten machte Michael Planzer alles klar. Sein Treffer in der 92. Minute zum 4:3 sicherte Erstfeld den Sieg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jeremias Baumann von Erstfeld erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Erstfeld bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Für Erstfeld ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Erstfeld gingen unentschieden aus.

Für Erstfeld ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Für Hitzkirch war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hitzkirch ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Hitzkirch - ESC Erstfeld 3:4 (2:0) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 9. Simon Trottmann 1:0. 40. Raphael Haas 2:0. 74. Damian Eller 2:1. 80. Nicolas Bieri 3:1. 87. Silvan Baumann 3:2. 90. Silvan Baumann 3:3. 92. Michael Planzer 3:4. – Hitzkirch: Alexander Rechsteiner, Marc Syfrig, Patrik Bucher, Raphael Haas, Thomas Meier, Simon Trottmann, Colin Moos, Sandro Rosenberg, Patrik Moura Dos Santos, Samuel Nurmi, Michael Winiger. – Erstfeld: Markus Bürgler, Bernhard Loretz, Matthäus Baumann, Michael Arnold, Fabian Gerig, Samuel Baumann, Gian-Luca Tresch, Michael Traxel, Fabio Tresch, Nedal Ahmad, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 86. Jeremias Baumann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Küssnacht 1 - FC Adligenswil 4:2, FC Hitzkirch - ESC Erstfeld 3:4, FC Hergiswil II - FC Ebikon I 1:4, FC Rothenburg - FC Horw 2:1

Tabelle: 1. FC Rothenburg 22 Spiele/30 Punkte (36:19). 2. FC Ebikon I 22/25 (33:17), 3. ESC Erstfeld 22/23 (30:22), 4. FC Küssnacht 1 22/20 (28:14), 5. SC Buochs 22/18 (20:25), 6. FC Horw 22/17 (32:19), 7. FC Hitzkirch 22/16 (30:26), 8. FC Meggen 22/12 (22:26), 9. FC Hergiswil II 22/10 (21:40), 10. FC Adligenswil 22/8 (19:29), 11. FC Alpnach 22/5 (13:22), 12. Hildisrieder SV 22/3 (11:36).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 06:49 Uhr.