4. Liga, Gruppe 4 Auswärtssieg für Hildisrieden gegen Emmen – Siegtreffer in 82. Minute Sieg für Hildisrieden: Gegen Emmen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 14 Minuten: Igor Barbarez eröffnete in der 68. Minute das Skore, als er für Emmen das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 72. Minute traf Raymond Wicki für Hildisrieden zum 1:1-Ausgleich. Raymond Wicki war es auch, der in der 82. Minute die 2:1-Führung für Hildisrieden herstellte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Emmen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Joel John (85.) und Robin Küng (94.). Ausserdem gab es bei Emmen weitere sieben gelbe Karten. Bei Hildisrieden erhielten Jonas Villiger (28.) und Joel Krieger (73.) eine gelbe Karte.

Hildisrieden hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 31 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match.

Hildisrieden bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 18 Punkte. Für Hildisrieden ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Hildisrieden gingen unentschieden aus.

Hildisrieden bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Obergeissenstein. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Raiffeisen).

Für Emmen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 6. Emmen hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Emmen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Südstern b (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: SC Emmen a - Hildisrieder SV 1:2 (0:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 68. Igor Barbarez (Penalty) 1:0.72. Raymond Wicki 1:1. 82. Raymond Wicki (Penalty) 1:2. – Emmen: Luca Roth, Kristijan Stojanov, Filipe Ineichen, Severo Gomez, Fadi Nasser, David Ettlin, Muamer Zoronjic, Michael Locher, Can Köse, Joel John, Robin Küng. – Hildisrieden: Gian Betschart, Silvan Ineichen, Jonas Villiger, Mattia Hüsler, Marcel Schmid, Roelvis Contreras, Fabian Burri, Marcel Wiederkehr, Fabio Ruckli, Raymond Wicki, Adrian Ineichen. – Verwarnungen: 17. Fadi Nasser, 28. Jonas Villiger, 37. Joel John, 53. Marc Laumann, 55. Kristijan Stojanov, 71. Igor Barbarez, 73. Joel Krieger, 78. Severo Gomez, 94. Robin Küng – Ausschlüsse: 85. Joel John, 94. Robin Küng.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Rothenburg - FC Eschenbach III 1:2, SC Obergeissenstein - FC Emmenbrücke II 3:1, FC Littau II - FC Südstern b 1:2, SC Emmen a - Hildisrieder SV 1:2

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 8 Spiele/18 Punkte (31:13). 2. SC Obergeissenstein 8/16 (23:6), 3. FC Emmenbrücke II 8/14 (33:13), 4. FC Littau II 8/13 (24:17), 5. FC Rothenburg 8/13 (19:14), 6. SC Emmen a 8/13 (22:16), 7. FC Eschenbach III 8/11 (16:29), 8. FC Südstern b 8/7 (11:32), 9. FC Malters 7/6 (10:20), 10. Luzerner SC 7/0 (12:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 23:19 Uhr.