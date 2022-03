2. Liga Auswärtssieg für Hochdorf gegen Luzerner SC Hochdorf gewinnt am Samstag auswärts gegen Luzerner SC 4:2.

(chm)

Roger Haldi eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Hochdorf das 1:0 markierte. Durch Penalty kam es in der 30. Minute zum Ausgleich für Luzerner SC. Samuel Rodrigues Esteves verwandelte erfolgreich. Christian Hofmann erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Hochdorf.

Livio Lombardo sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Hochdorf. Dank dem Treffer von Eduard Qupi (67.) reduzierte sich der Rückstand für Luzerner SC auf ein Tor (2:3). Mit dem 4:2 für Hochdorf schoss Marcell Wicki das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Hochdorf sah Robin Renggli (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Hochdorf weitere vier gelbe Karten. Bei Luzerner SC sah Darko Todic (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Samuel Rodrigues Esteves (35.), Pascal Ludin (60.) und Abrahan Blättler (69.).

Hochdorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 33 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Hochdorf. 22 Punkte bedeuten Rang 5. Für Hochdorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Hochdorf auf fremdem Terrain mit FC Altdorf (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 27. März statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Luzerner SC erstmals wieder.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sins (Platz 8). Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: Luzerner SC - FC Hochdorf 2:4 (1:2) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 9. Roger Haldi 0:1. 30. Samuel Rodrigues Esteves (Penalty) 1:1.43. Christian Hofmann 1:2. 48. Livio Lombardo 1:3. 67. Eduard Qupi 2:3. 89. Marcell Wicki 2:4. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Omer Osmanovic, Emanuell Sakica, Samuel Rodrigues Esteves, Pascal Ludin, Dardan Krasniqi, Enis Januzaj, Eduard Qupi, Arben Balaj, Abrahan Blättler, Fatlind Elshani. – Hochdorf: Roman Feer, Robin Renggli, Brian Közle, Marco Schürch, Dave Gehrig, Levin Weibel, Roger Haldi, Christian Hofmann, Raphael Wildisen, Nico Bissig, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 35. Samuel Rodrigues Esteves, 38. Raphael Wildisen, 49. Marco Schürch, 53. Levin Weibel, 55. Robin Renggli, 60. Pascal Ludin, 69. Abrahan Blättler – Ausschlüsse: 78. Darko Todic, 90. Robin Renggli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: Luzerner SC - FC Hochdorf 2:4, SC Obergeissenstein - FC Altdorf 4:1, SC Emmen - FC Sarnen 1:0, FC Sins - FC Stans 1:0

Tabelle: 1. SC Cham II 13 Spiele/31 Punkte (37:15). 2. SC Emmen 14/27 (29:18), 3. Luzerner SC 14/24 (34:28), 4. FC Sempach 13/23 (27:20), 5. FC Hochdorf 14/22 (33:26), 6. FC Littau 13/21 (22:17), 7. FC Aegeri 13/19 (21:23), 8. FC Sins 14/19 (19:23), 9. FC Willisau 13/15 (16:21), 10. SC Obergeissenstein 14/15 (19:31), 11. FC Sarnen 14/15 (18:22), 12. FC Rothenburg 13/14 (14:19), 13. FC Altdorf 14/13 (20:28), 14. FC Stans 14/7 (12:30).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 08:52 Uhr.