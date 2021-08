3. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Ibach gegen Meggen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Ibach auswärts gegen Meggen 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ibach: Joël Schmidiger brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ibach stellte Lukas Teixeira Ferreira in Minute 54 her. Sascha Tossut sorgte in der 55. Minute für Meggen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Ibach baute die Führung in der 57. Minute (Patrick Pfyl) weiter aus (3:1). Sascha Tossut brachte Meggen in der 66. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Bei Meggen sah Egzon Knushaj (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Maximilian Graf (32.), Sascha Tossut (64.) und Egzon Knushaj (75.). Die einzige gelbe Karte bei Ibach erhielt: Lukas Teixeira Ferreira (70.)

Ibach liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Ibach zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Schwyz zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (15.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Nach dem zweiten Spiel steht Meggen mit null Punkten auf dem zehnten Rang. Meggen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Zug 94 II. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Meggen - FC Ibach II 2:3 (0:1) - Hofmatt, Meggen – Tore: 17. Joël Schmidiger 0:1. 54. Lukas Teixeira Ferreira 0:2. 55. Sascha Tossut 1:2. 57. Patrick Pfyl 1:3. 66. Sascha Tossut 2:3. – Meggen: Cäsar Grüter, Michael Maeder, Stephan Weber, Lars Arnold, Maximilian Graf, Sven Arnold, Fabian Pajaziti, Egzon Knushaj, Sascha Tossut, Daniele Damiani, Livio Mürner. – Ibach: Jérôme Arnold, Patrick Pfyl, Dario Hürlimann, Lukas Niederberger, Emanuel Da Silva Fonte, Leo Lüönd, Remo Steiner, Lukas Teixeira Ferreira, Egson Hafezi, Joël Schmidiger, Marcel Elsener. – Verwarnungen: 32. Maximilian Graf, 64. Sascha Tossut, 70. Lukas Teixeira Ferreira, 75. Egzon Knushaj – Ausschluss: 85. Egzon Knushaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Meggen - FC Ibach II 2:3, FC Hünenberg I - Zug 94 II 1:2, SC Schwyz - FC Muotathal 3:0, FC Küssnacht a/R 1 - FC Baar 1 3:5, SC Steinhausen - ESC Erstfeld 1:3, FC Sursee - SC Cham IV 5:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Sursee 2/6 (6:1), 3. FC Baar 1 2/4 (8:6), 4. SC Schwyz 2/4 (6:3), 5. FC Ibach II 2/4 (3:2), 6. FC Küssnacht a/R 1 2/3 (7:7), 7. FC Muotathal 2/3 (3:3), 8. Zug 94 II 2/3 (2:2), 9. FC Hünenberg I 2/1 (1:2), 10. FC Meggen 2/0 (2:6), 11. SC Cham IV 2/0 (1:7), 12. SC Steinhausen 2/0 (3:7).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 19:29 Uhr.