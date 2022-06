Frauen 2. Liga Auswärtssieg für Küssnacht a/R gegen Escholzmatt-Marbach – Später Siegtreffer durch Ramona Barmettler Küssnacht a/R gewinnt am Samstag auswärts gegen Escholzmatt-Marbach 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Küssnacht a/R gelang Ramona Barmettler in der 88. Minute. In der 54. Minute hatte Ramona Barmettler Küssnacht a/R in Führung gebracht. Der Ausgleich für Escholzmatt-Marbach fiel in der 83. Minute durch Deborah Müller.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Escholzmatt-Marbach für Jana Bieri (87.) und Daniel Wittwer (88.). Die einzige gelbe Karte bei Küssnacht a/R erhielt: Sarah Meyer (41.)

Die Tabellensituation bleibt für Küssnacht a/R unverändert. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht a/R geht es auswärts gegen FC Adligenswil (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 19. Juni statt (14.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Nach der Niederlage büsst Escholzmatt-Marbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 10. Für Escholzmatt-Marbach ist es bereits die 13. Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Escholzmatt-Marbach gingen unentschieden aus.

Für Escholzmatt-Marbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Willisau (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 17. Juni statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: Team Region Entlebuch - FC Küssnacht a/R 1:2 (0:0) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 54. Ramona Barmettler 0:1. 83. Deborah Müller 1:1. 88. Ramona Barmettler 1:2. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Michèle Bieri, Jana Bieri, Tamara Emmenegger, Ramona Portmann, Deborah Müller, Selina Burri, Carla Vogel, Lorena Theiler, Caroline Stalder, Tabea Emmenegger. – Küssnacht a/R: Julia Küttel, Eveline Hummel, Stella Kenel, Sarah Meyer, Tiffany Stillhart, Romy Breedijk, Amanda Reimer, Kayla Schmutz, Tabea Kamer, Rebecca Grobotek, Ramona Barmettler. – Verwarnungen: 41. Sarah Meyer, 87. Jana Bieri, 88. Daniel Wittwer.

