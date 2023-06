4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Auswärtssieg für Schattdorf gegen Menzingen – Robin Lindauer trifft zum Sieg Schattdorf gewinnt am Samstag auswärts gegen Menzingen 2:1.

Schattdorf geriet zunächst in Rückstand, als Arno Wigger in der 23. Minute die zwischenzeitliche Führung für Menzingen gelang. In der 56. Minute glich Schattdorf jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützen waren Patrick Gamma und Robin Lindauer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzingen für Marc Staub (46.), Yasir Al Nakeeb (53.) und Dennis Ottiger (73.). Schattdorf blieb ohne Karte.

In seiner Gruppe hat Schattdorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 18 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Schattdorf. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Schattdorf hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schattdorf in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte ESC Erstfeld. Die Partie findet am Mittwoch (7. Juni) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Mit der Niederlage rückt Menzingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 6. Menzingen hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Menzingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Alpnach a an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: SC Menzingen - FC Schattdorf 1:2 (1:0) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 23. Arno Wigger 1:0. 56. Patrick Gamma 1:1. 80. Robin Lindauer 1:2. – Menzingen: Olivier Barmet, Laurin Meyer, Arno Wigger, Tim Benz, Oguzhan Isikli, Andreas Zürcher, Yasir Al Nakeeb, Bojan Mitreski, Marc Staub, Kerim Gülec, Robin Suter. – Schattdorf: Nick Häusler, Alessio Montaquila, Nicolas Mahrow, Joel Baumann, Aurin Camenisch, Ueli Gisler, Patrick Gamma, Mike Gamma, Henry Kempf, Cedric Aschwanden, Noah Senn. – Verwarnungen: 46. Marc Staub, 53. Yasir Al Nakeeb, 73. Dennis Ottiger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

