4. Liga, Gruppe 5 Auswärtssieg für Triengen gegen Sursee – André Coelho Dos Santos als Matchwinner Sieg für Triengen: Gegen Sursee gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Triengen geriet zunächst in Rückstand, als Rodrigo Mendes De Almeida in der 37. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sursee gelang. In der 55. Minute glich Triengen jedoch aus und ging in der 77. Minute in Führung. Torschützen waren Erdon Stojkaj und André Coelho Dos Santos.

Gelbe Karten gab es bei Triengen für Claudio Manuel Marques Teixeira (80.), Steven Sommer (84.) und Kujtim Gegollaj (85.). Gelbe Karten gab es bei Sursee für Mauricio Fischer (89.) und Philipp Rohrer (91.).

Triengen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 7. Triengen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Triengen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Zell. Die Partie findet am Dienstag (28. September) statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Mit der Niederlage rückt Sursee in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 8. Sursee hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sursee spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Willisau (Platz 5). Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Sursee - FC Triengen 2 1:2 (1:0) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 37. Rodrigo Mendes De Almeida 1:0. 55. Erdon Stojkaj 1:1. 77. André Coelho Dos Santos 1:2. – Sursee: Daniel Mestre Guerreiro, Luca Bossert, Nico Felder, Arijan Haxhija, Michael Lussi, Florian Manstein, Rodrigo Mendes De Almeida, Sobijan Sivakumar, Philipp Rohrer, Fjoralb Sadiku, Mohammad El-Sibai. – Triengen: Haris Kozenjic, Cristian Nunes Morais, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Enger Emilio Florian De Los Santos, Marcio Cardoso, Erdon Stojkaj, Claudio Manuel Marques Teixeira, Kujtim Gegollaj, Jetmir Dalipi, Andy Sommer. – Verwarnungen: 80. Claudio Manuel Marques Teixeira, 84. Steven Sommer, 85. Kujtim Gegollaj, 89. Mauricio Fischer, 91. Philipp Rohrer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Entlebuch - SC Nebikon 2:5, SC Eich - FC Willisau 2:1, FC Schüpfheim - FC Sempach 1:2, FC Sursee - FC Triengen 2 1:2, FC Zell - FC Buttisholz 3:0

Tabelle: 1. FC Zell 5 Spiele/15 Punkte (20:3). 2. SC Eich 5/12 (15:4), 3. FC Sempach 5/12 (10:7), 4. SC Nebikon 5/10 (8:4), 5. FC Willisau 5/7 (14:14), 6. FC Buttisholz 5/6 (8:12), 7. FC Triengen 2 5/6 (9:13), 8. FC Sursee 5/4 (6:12), 9. FC Schüpfheim 5/1 (6:11), 10. FC Entlebuch 5/0 (3:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2021 22:39 Uhr.