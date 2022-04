3. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Wolhusen gegen Knutwil Knutwil lag gegen Wolhusen deutlich vorne, nämlich 2:0 (63. Minute) - und verlor dennoch. Wolhusen feiert einen 4:2-Auswärtssieg.

(chm)

Den Auftakt machte Mathias Kurmann, der in der 41. Minute für Knutwil zum 1:0 traf. Knutwil baute die Führung in der 63. Minute (Dominik Weidkuhn) weiter aus (2:0). Wolhusen kam in der 65. Minute auf ein Tor heran, als Alain Brunner per Elfmeter zum 1:2 traf.

Gleichstand war in der 76. Minute hergestellt: Raphael Scheuber traf für Wolhusen. Angelo Zimmermann brachte Wolhusen 3:2 in Führung (88. Minute). Angelo Zimmermann erzielte nur sieben Minuten später auch das 4:2 für Wolhusen.

Gelbe Karten gab es bei Wolhusen für Pashk Berisha (29.), Livio Imfeld (71.) und Joel Hänsli (94.). Die einzige gelbe Karte bei Knutwil erhielt: Yannick Fortiguerra (79.)

Zahlreiche Gegentore sind für Knutwil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 11).

Wolhusen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Wolhusen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wolhusen geht es zuhause gegen SC Reiden (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Für Knutwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Für Knutwil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Knutwil geht es auswärts gegen FC Dagmersellen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Knutwil - FC Wolhusen 2:4 (1:0) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 41. Mathias Kurmann 1:0. 63. Dominik Weidkuhn 2:0. 65. Alain Brunner (Penalty) 2:1.76. Raphael Scheuber 2:2. 88. Angelo Zimmermann 2:3. 95. Angelo Zimmermann 2:4. – Knutwil: Philipp Lisebach, Dylan Lodise, Manuel Schärli, Pascal Steinmann, Samuel Burkard, Adrian Kaufmann, Mathias Kurmann, Lars Lötscher, Simon Habermacher, Yuri Spiess, Yannick Fortiguerra. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Livio Imfeld, Endrit Tarashaj, Adrian Brunner, Jonas Wicki, Michael Stöckli, Daniel Brunner, Dario Marti, Pashk Berisha, Angelo Zimmermann. – Verwarnungen: 29. Pashk Berisha, 71. Livio Imfeld, 79. Yannick Fortiguerra, 94. Joel Hänsli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2022 23:22 Uhr.