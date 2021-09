4. Liga, Gruppe 2 Baar bezwingt Hünenberg – Hünenberg verliert nach drei Siegen Baar gewinnt am Sonntag zuhause gegen Hünenberg 6:4.

(chm)

Hünenberg erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Tobias Stadelmann ging das Team in der 13. Minute in Führung. Gleichstand war in der 17. Minute hergestellt: Alessandro Manuel Valadares traf für Baar.

Danach drehte Baar auf. Das Team schoss ab der 21. Minute noch fünf weitere Tore, während Hünenberg noch drei Treffer gelangen (zum 2:4 (63. Minute), 3:5 (73. Minute) und 4:5 (81. Minute)). Der Endstand lautete 6:4.

Die Torschützen für Baar waren: Ramon Grüter (2 Treffer), Aleksandar Zanev (2 Treffer), Micha Meier (1 Treffer) und Alessandro Manuel Valadares (1 Treffer). Bei Hünenberg schoss Matthias Schorn gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Hünenberg waren: Tobias Stadelmann (1 Treffer) und Jan Kneubühler (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Claudio Michael Da Costa Silva von Baar erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Baar hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 19 Tore erzielte.

Baar rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Baar ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Dietwil. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (18.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Hünenberg steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Hünenberg erstmals wieder.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Zug 94 III (Platz 6). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (18.30 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Hünenberg III 6:4 (4:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 13. Tobias Stadelmann 0:1. 17. Alessandro Manuel Valadares 1:1. 21. Micha Meier 2:1. 28. Aleksandar Zanev 3:1. 35. Ramon Grüter 4:1. 63. Jan Kneubühler 4:2. 67. Aleksandar Zanev 5:2. 73. Matthias Schorn 5:3. 81. Matthias Schorn 5:4. 89. Ramon Grüter 6:4. – Baar: Nicolas Arias, Mihajlo Petrovic, Koray Kirver, Marco Fernandes Martins, Ramon Grüter, Aleksandar Zanev, Micha Meier, Endrit Morina, Robin Friedli, Fatelind Isufi, Alessandro Manuel Valadares. – Hünenberg: Marc Zügel, Lucien Ngo, Tobias Stadelmann, Mathias Eisenegger, Tarik Meier, Valentin Studerus, Andrin Studerus, Benjamin Fuchs, Joel Kaufmann, Jan Kneubühler, Oliver Julier. – Verwarnungen: 65. Claudio Michael Da Costa Silva.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Baar 2 - FC Hünenberg III 6:4, FC Sins - FC Südstern a 2:3, FC Küssnacht a/R Team Rigi - FC Dietwil 4:1

Tabelle: 1. SC Goldau II 5 Spiele/13 Punkte (24:5). 2. FC Dietwil 5/12 (16:7), 3. FC Baar 2 5/10 (19:12), 4. FC Hünenberg III 4/9 (17:10), 5. FC Küssnacht a/R Team Rigi 5/7 (13:14), 6. Zug 94 III 5/7 (14:10), 7. FC Südstern a 5/6 (8:23), 8. FC Perlen-Buchrain 5/3 (7:15), 9. FC Sins 5/3 (6:11), 10. SK Root 4/0 (2:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 17:57 Uhr.