Frauen 3. Liga Baar mit Auswärtserfolg bei Schwyz – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Baar: Gegen Schwyz gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Laura Blaser in der 31. Minute. Sie traf für Schwyz zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Janine Bühlmann, sorgte in der 34 für den Ausgleich für Baar. Das Tor von Oriana Frei in der 48. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Baar. Nur fünf Minute später traf Oriana Frei erneut, so dass es in der 53. Minute 3:1 für Baar hiess.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Baar verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Baar folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Baar trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Gunzwil (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

In der Tabelle verliert Schwyz Plätze und zwar von Rang 7 auf 10. Das Team hat null Punkte. Schwyz hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Schwyz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sursee an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (20.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: SC Schwyz II - FC Baar 2 1:3 (1:1) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 31. Laura Blaser 1:0. 34. Janine Bühlmann (Penalty) 1:1.48. Oriana Frei 1:2. 53. Oriana Frei 1:3. – Schwyz: Anita Nauer, Sibylle Flecklin, Chantal Steiner, Valentina Strüby, Tanja Ulrich, Alessia Muñoz Atene, Aicha Diallo, Raffaela Betschart, Aline Dittner, Laura Blaser, Simone Birrer. – Baar: Victoria Hegglin, Anna Steinhübl, Julia Romer, Eliane Bieler, Oriana Frei, Noemi Riebli, Mirjam Matter, Janine Bühlmann, Lilian Zumbach, Paula Kalt, Daria Krasnici. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Gunzwil - Team Uri Frauen II 1:2, SC Schwyz II - FC Baar 2 1:3, FC Hünenberg - FC Ascona 0:1

Tabelle: 1. TEAM Menzingen / Aegeri 3 Spiele/9 Punkte (9:3). 2. FC Sursee 3/9 (8:2), 3. FC Ascona 2/6 (4:1), 4. Team Uri Frauen II 3/6 (5:3), 5. SG Obwalden 3/6 (6:2), 6. SC Cham 2/3 (4:4), 7. FC Baar 2 3/3 (4:7), 8. FC Gunzwil 3/0 (4:10), 9. FC Hünenberg 3/0 (1:7), 10. SC Schwyz II 3/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 17:59 Uhr.