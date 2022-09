4. Liga, Gruppe 2 Baar mit Sieg gegen Cham Baar gewinnt am Samstag zuhause gegen Cham 3:1.

Den Auftakt machte Nuno Miguel Ribeiro Marques, der in der 20. Minute für Baar zum 1:0 traf. Mike Meuli sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Baar. Baar erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Nuno Miguel Ribeiro Marques weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Philip Domeisen in der 47. Minute her, als er für Cham auf 1:3 verkürzte. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Florian Jakaj von Baar erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

Baar verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Baar hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Baar spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Brunnen b (Platz 4). Das Spiel findet am 11. September statt (16.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Cham liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Cham hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Cham tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Dietwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (19.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Baar 2 - SC Cham III 3:1 (3:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 20. Nuno Miguel Ribeiro Marques 1:0. 33. Mike Meuli 2:0. 45. Nuno Miguel Ribeiro Marques 3:0. 47. Philip Domeisen (Penalty) 3:1. – Baar: Marc Hubler, Arbnor Hoti, Aurel Kelmendi, Koray Kirver, Endrit Morina, Adin Gutic, Giordan Martino, Mike Meuli, Nuno Miguel Ribeiro Marques, Berkay Sönmez, Tim Müller. – Cham: Patrick Meier, Jérôme Kläfiger, Raphael Suter, Philip Domeisen, Patric Bachmann, Lars Gamper, Tobias Suter, Pascal Müller, Jessy Ineichen, Dimitri Otypka, Danijel Damljanovic. – Verwarnungen: 46. Florian Jakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

