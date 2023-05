Frauen 3. Liga Baar setzt Siegesserie auch gegen Hünenberg fort – Später Siegtreffer Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Hünenberg fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Baar das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Janine Bühlmann.

In der 47. Minute hatte Daniek van Gool zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für ihr Team erzielt. Gleichstand stellte Tara Rudin durch ihren Treffer für Baar in der 50. Minute her. In der 62. Minute gelang Lena Grässli der Führungstreffer zum 2:1 für Baar. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Jana Knüsel, sorgte in der 65 für den Ausgleich für Hünenberg.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Baar hat bislang häufig überzeugt: In 15 Spielen hat sie total 37 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Hünenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Baar unverändert. 32 Punkte bedeuten Rang 2. Für Baar ist es der sechste Sieg in Serie.

Baar spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Kriens (Platz 5). Das Spiel findet am 4. Juni statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Nach der Niederlage findet sich Hünenberg unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Hünenberg - FC Baar 2 2:3 (0:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 47. Daniek van Gool 1:0. 50. Tara Rudin 1:1. 62. Lena Grässli 1:2. 65. Jana Knüsel (Penalty) 2:2.82. Janine Bühlmann 2:3. – Hünenberg: Yasmin Braten, Sarah Jenni, Sara Barmettler, Nadine Klemm, Flavia Baroni, Gina Bachmann, Aisha Bachmann, Daniek van Gool, Lejla Alic, Jana Knüsel, Sarah Schneeberger. – Baar: Anouk Hutter, Lena Grässli, Janine Bühlmann, Martina Zemp, Mirjam Matter, Tara Rudin, Gina Weiss, Julia Romer, Paula Kalt, Valentina Putzu, Lilian Zumbach. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

