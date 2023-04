3. Liga, Gruppe 1 Baar setzt Siegesserie auch gegen Muotathal fort – Entscheidung in der Schlussminute Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Muotathal fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Der Siegtreffer für Baar gelang Kreshnik Nurcaj in der 91. Minute. In der 20. Minute hatte Fatlum Sylejmani Baar in Führung gebracht. Der Ausgleich für Muotathal fiel in der 33. Minute durch Fabian Schuler.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Muotathal sah Nick Bürgler (54.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Adrian Betschart (17.), Nick Bürgler (41.) und Petrit Panxhaj (91.). Gelbe Karten gab es bei Baar für Diego Messina (38.), Nedeljko Maric (55.) und Leonard Rechi (67.).

Mit dem Sieg rückt Baar um einen Platz nach vorne. 25 Punkte bedeuten Rang 6. Für Baar ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Baar geht es zuhause gegen SC Cham IV (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Für Muotathal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Muotathal hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Muotathal in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Zug 94 II. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Muotathal - FC Baar 1 1:2 (1:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 20. Fatlum Sylejmani 0:1. 33. Fabian Schuler 1:1. 91. Kreshnik Nurcaj 1:2. – Muotathal: Sven Gwerder, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Sergio Gwerder, Fabian Schuler, Patrick Heinzer, Nick Bürgler, Marco Betschart, Andrin Bürgler, Silvan Schelbert, Ivo Horat. – Baar: Marc Hubler, Nedeljko Maric, Diego Messina, Daniel Marquez, Giordan Martino, Antonije Djakovic, Gabriel Can, Leonard Rechi, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani, Omar Abduqadir. – Verwarnungen: 17. Adrian Betschart, 38. Diego Messina, 41. Nick Bürgler, 55. Nedeljko Maric, 67. Leonard Rechi, 91. Petrit Panxhaj – Ausschluss: 54. Nick Bürgler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

