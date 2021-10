3. Liga, Gruppe 1 Baar setzt Siegesserie auch gegen Sursee fort Baar reiht Sieg an Sieg: Gegen Sursee hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das Skore eröffnete Emanuele Smilari in der 7. Minute. Er traf für Baar zum 1:0. In der 27. Minute baute Leonard Reci den Vorsprung für Baar auf zwei Tore aus (2:0). Antonije Djakovic baute in der 72. Minute die Führung für Baar weiter aus (3:0). Raul Kiener sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Sursee: er traf in der 89. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sursee für Ibrahim Terzimustafic (21.) und Leorent Hulaj (35.). Baar behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Baar viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen neun Spielen hat Baar durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sursee kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 23 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Der Sieg bedeutet für Baar die Tabellenführung. Das Team hat nach neun Spielen 20 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Baar ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Baar in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Hünenberg I. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Nach der Niederlage büsst Sursee zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 7. Sursee hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sursee geht es auswärts gegen FC Muotathal (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 24. Oktober statt (16.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: FC Sursee - FC Baar 1 1:3 (0:2) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 7. Emanuele Smilari 0:1. 27. Leonard Reci 0:2. 72. Antonije Djakovic 0:3. 89. Raul Kiener 1:3. – Sursee: Jan Staffelbach, Dominic Zbinden, Ibrahim Terzimustafic, Emanuel Preni, Leorent Hulaj, Raul Kiener, Dario Roos, Andy Macieira César, Pascal Bucher, Tiago Carneiro Santos, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva. – Baar: Karlo Radic, Daniel Dietrich, Diego Messina, Danijel Damljanovic, Lukas Bulut, Emanuele Smilari, Florim Mani, Antonije Djakovic, Daniel Marquez, Leonard Reci, Giordan Martino. – Verwarnungen: 21. Ibrahim Terzimustafic, 35. Leorent Hulaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Cham IV - FC Ibach II 2:1, FC Küssnacht a/R 1 - FC Hünenberg I 4:1, Zug 94 II - SC Steinhausen 2:3, ESC Erstfeld - FC Muotathal 2:1, FC Sursee - FC Baar 1 1:3

Tabelle: 1. FC Baar 1 9 Spiele/20 Punkte (23:15). 2. ESC Erstfeld 9/19 (27:15), 3. Zug 94 II 9/19 (17:9), 4. FC Küssnacht a/R 1 9/16 (25:19), 5. SC Steinhausen 9/16 (23:19), 6. SC Schwyz 8/13 (20:15), 7. FC Sursee 9/13 (20:23), 8. FC Ibach II 9/13 (16:18), 9. FC Hünenberg I 9/10 (15:18), 10. FC Muotathal 9/7 (15:22), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 9/3 (8:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 05:42 Uhr.