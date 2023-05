Frauen 3. Liga Baar siegt 3:0 im Spitzenduell gegen Gunzwil Baar reiht Sieg an Sieg: Gegen Gunzwil hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Sämtliche drei Tore für Baar fielen in nur neun Minuten: Tara Rudin erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Baar. In der 79. Minute baute Valentina Putzu den Vorsprung für Baar auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Gina Weiss, die in der 84. Minute die Führung für Baar auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Baar in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 34 erzielten Toren Rang 2.

Die Tabellensituation bleibt für Baar unverändert. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 2. Für Baar ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Baar in einem Auswärtsspiel mit FC Hünenberg (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Für Gunzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 3. Für Gunzwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 8). Die Partie findet am 21. Mai statt (11.45 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Baar 2 - Team Gunzwil-Sempach 3:0 (0:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 75. Tara Rudin 1:0. 79. Valentina Putzu 2:0. 84. Gina Weiss 3:0. – Baar: Fabienne Eberle, Lena Grässli, Janine Bühlmann, Martina Zemp, Mirjam Matter, Tara Rudin, Gina Weiss, Ariane Wittwer, Lilian Zumbach, Julia Romer, Eliane Bieler. – Gunzwil: Noelia Arnold, Annina Nurmi, Livia Bättig, Carina Kronenberg, Mirjam Räber, Romana Ruoss, Melanie Bühler, Carla Wildisen, Michelle Garcia, Silvana Steiger, Giuliana Costa. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

