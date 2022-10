4. Liga, Gruppe 2 Belmin Dedukic führt Dietwil mit fünf Toren zum Sieg gegen Brunnen Dietwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Brunnen 11:2.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Dietwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sieben. Zur Halbzeitpause war das Team 4:1 in Führung gelegen.

Brunnen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (29. Minute) und zum 2:11 (90. Minute).

Matchwinner für Dietwil war Belmin Dedukic, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Dietwil waren: Ylli Shabani (1 Treffer), Roland Preka (1 Treffer), Ricardo Rocha De Oliveira (1 Treffer), Noah Bucher (1 Treffer), Ilir Mani (1 Treffer) und Ardi Bekiri (1 Treffe.) einziger Torschütze für Brunnen war: Lev Reygel (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andrin Sjardijn von Dietwil erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

Der Sturm von Dietwil sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 4.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 44 Tore erzielte.

Die Abwehr von Brunnen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 39 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Dietwil nicht verändert. 18 Punkte bedeuten Rang 5. Dietwil hat bisher sechsmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Dietwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Brunnen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Für Brunnen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Brunnen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Dietwil - FC Brunnen b 11:2 (4:1) - Schadhölzli, Dietwil – Tore: 3. Ardi Bekiri 1:0. 17. Belmin Dedukic 2:0. 29. Lev Reygel 2:1. 40. Belmin Dedukic 3:1. 46. Ricardo Rocha De Oliveira 4:1. 46. Belmin Dedukic 5:1. 50. Belmin Dedukic 6:1. 57. Belmin Dedukic 7:1. 70. Ylli Shabani 8:1. 84. Noah Bucher 9:1. 86. Ilir Mani 10:1. 87. Roland Preka 11:1. 90. Lev Reygel 11:2. – Dietwil: Jory Sjardijn, Andrin Sjardijn, Ardi Bekiri, Mateo Cosic, Vincent Bär, Lucas José Da Cunha Rocha, Noah Bucher, Ricardo Rocha De Oliveira, Jorge Pereira Do Canto, Ylli Shabani, Belmin Dedukic. – Brunnen: Markus Hanno, Marko Pranjic, Stiv Jovanovic, Meriton Prenaj, Adrian Berbatovci, Floriano Di Clemente, Gabriell Domgjoni, Pali Berisha, Albert Domgjoni, Kushtrim Mehmeti, Lev Reygel. – Verwarnungen: 55. Andrin Sjardijn.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 04:10 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.