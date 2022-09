4. Liga, Gruppe 1 Brunnen bezwingt auswärts Erstfeld Brunnen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Erstfeld 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Erstfeld: Juan Gnos brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 20. Minute traf Dave Steiner für Brunnen zum 1:1-Ausgleich. In der 57. Minute gelang Michael Camenzind der Führungstreffer zum 2:1 für Brunnen.

Janick Gisler glich in der 68. Minute für Erstfeld aus. Es hiess 2:2. Luka Pecar traf in der 89. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Brunnen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Dario Domazet die Führung für Brunnen auf 4:2 erhöhte.

Bei Brunnen sah Aron Camenzind (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Remo Camenzind (93.). Bei Erstfeld erhielten Antonio Beljan (64.) und Kim Gisler (79.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Brunnen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Erstfeld ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 10).

Brunnen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Brunnen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Für Brunnen geht es auswärts gegen SC Menzingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 22. September statt (20.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Erstfeld rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat drei Punkte. Erstfeld hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Erstfeld geht es auswärts gegen FC Meggen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (8. September) statt (20.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Brunnen a 2:4 (1:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 3. Juan Gnos (Penalty) 1:0.20. Dave Steiner 1:1. 57. Michael Camenzind 1:2. 68. Janick Gisler 2:2. 89. Luka Pecar 2:3. 94. Dario Domazet 2:4. – Erstfeld: Patrick Traxel, David Schuler, Antonio Beljan, Noah Torres, Tim Walker, Matthäus Baumann, Lars Gisler, Juan Gnos, Nando Eller, Janick Gisler, Kim Gisler. – Brunnen: David Camenzind, Vivian Inderbitzin, Leandro Perinetti, Michael Camenzind, Raffael Spezia, Niculin Schorno, Florian Inderbitzin, Dario Domazet, Ajdin Kucukovic, Luka Pecar, Dave Steiner. – Verwarnungen: 64. Antonio Beljan, 79. Kim Gisler, 93. Remo Camenzind – Ausschluss: 85. Aron Camenzind.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 00:25 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.