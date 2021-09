4. Liga, Gruppe 1 Brunnen bezwingt auswärts Weggis Brunnen behielt im Spiel gegen Weggis am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Zwei Tore von Mattia Calzolaro (61. Und 86.) bedeuteten eine 2:0-Führung für Brunnen.

In der 89. Minute erzielte Weggis (Lukas Mikulicius) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Din Lekic von Brunnen erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Brunnen von Rang 5 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Brunnen ist es der zweite Sieg in Serie.

Brunnen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Goldau III (Rang 10). Das Spiel findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Schoeller).

Weggis rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Weggis hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Weggis trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Cham III (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Freitag (10. September) statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Weggiser SC - FC Brunnen 1:2 (0:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 61. Mattia Calzolaro 0:1. 86. Mattia Calzolaro 0:2. 89. Lukas Mikulicius 1:2. – Weggis: Jan Bühler, Gjon Shala, Sandro Buser, André Greter, Cyrill Baggenstos, Nicola Wyssling, Jannis Monn, Gabriell Mataj, Lukas Mikulicius, Loris Belfiglio, Jerome Abächerli. – Brunnen: Juri Schelbert, Michael Camenzind, Marc Schumacher, Sharankan Logeswaran, Leon Meffert, Luka Pecar, Dave Steiner, Granit Metaj, Mattia Calzolaro, Din Lekic, Massimiliano Mele. – Verwarnungen: 35. Din Lekic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Walchwil 5:0, SC Goldau III - FC Aegeri 2 1:4, SC Menzingen - FC Schattdorf 0:3, FC Rotkreuz II - SC Cham III 3:2, Weggiser SC - FC Brunnen 1:2

Tabelle: 1. FC Schattdorf 3 Spiele/9 Punkte (9:0). 2. SC Steinhausen 3/9 (13:3), 3. FC Aegeri 2 3/7 (8:4), 4. FC Brunnen 3/6 (7:4), 5. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 6. SC Menzingen 3/3 (5:7), 7. Weggiser SC 3/3 (5:5), 8. SC Cham III 3/3 (7:11), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 3/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 21:15 Uhr.